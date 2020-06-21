عجول بقرى

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عجول بقرى سلالات نقيه أوزان 300 كجم وما فوق صافى لحم 70 % معدل تحويل 2ز25 كجم يوميا 01005413299
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد صالح
التليفون: 01005413299

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061179
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

شقة للبيع تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بين شارعين رئيسين امام شارع رئيسى عرضه 80 م ومن الخلف شارع عرضه 60 م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

217,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى تاون جيت

امتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى تاون جيت

(للتقسيط)

استمتع باجمل المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخليك قريب من مطار العاصمة والمدينة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

427,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: بتحب التسوق كل يوم تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت

بتحب التسوق كل يوم تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

اعمل شوبينج كل يوم وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من اضخم المولات التجارية وكافيهات والمطاعم و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

288,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

قريب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة وعالم ديزنى 230.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

243,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة ع اجمل لاند سكيب فى كمبوند Town Gate

امتلك شقة ع اجمل لاند سكيب فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)

امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate ع اجمل لاند سكيب باجمل حديقة 65 م مجانا قريب من كل خدماتك حمامات سباح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: 📍با رقي المناطق بمدينة الشروق

📍با رقي المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

دوبلكس 275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اقوى تشكيلة مشايات موتور A c للجيمات والمنازل اقوى مواصفات وافل سعر وضمان

اقوى تشكيلة مشايات موتور A c للجيمات والمنازل اقوى مواصفات وافل سعر وضمان

(للبيع)

اقوى تشكيلة مشايات موتور A c للجيمات والمنازل اقوى مواصفات وافل سعر وضمان فعلى الافضل للاستخدام المن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

5,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: مالتى جيم 2 محطة

مالتى جيم 2 محطة

(للبيع)

مالتى جيم 2 محطة بضمان 5 سنين تايونى الصنع متاح كاش اة قسط التفاصيل واتس او فون 01147989956.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

4,600 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: عجول بقرى

عجول بقرى

(للبيع)

عجول بقرى أوزان 300 كجم وما فوق سلالات نقيه تصافى لحم 70% معدل تحويل 2.25 كجم يوميا 01005413299.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

شاليه للبيع بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

استمتع باجمد حفلات الشواء والباربكيو وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 100 م تشطيب سوبر لوكس (2 غر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار صح فى راس سدر

عايز استثمار صح فى راس سدر

(للبيع)

الاستثمار الصح فى راس سدر بامتلاك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + 2 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك فى Pyramids Mall واستثمر فى المضمون

امتلك محلك فى Pyramids Mall واستثمر فى المضمون

(للبيع)

خلى استثمارك مضمون وامتلك محلك فى Pyramids Mall وخد فايدة سنوية لحد الاستلام امام فندق الماسة مياشرة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

399,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك فى Pyramids Mall وخد فايدة 12 % لحد الاستلام

امتلك فى Pyramids Mall وخد فايدة 12 % لحد الاستلام

(للبيع)

امتلك محل فى Pyramids Mall امام فندق الماسة مباشرة وقريب من النهر الاخضر واختار المساحة اللى تناسبك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,080,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع باقل مقدم فى اميز مواقع العاصمة الادارية

محل للبيع باقل مقدم فى اميز مواقع العاصمة الادارية

(للتقسيط)

باقل مقدم امتلك محلك فى LaFayette مول باميز مواقع العاصمة الادارية أمام محطه المونوريل المركزيه و قر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: تنسيق حدائق

تنسيق حدائق

(فرص)

تنسيق حدائق _01119959188 شركة رويال ديزاين خبراء فى اللاند سكيب – تنسيق وصيانه الحدائق – توريد كافه .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

21/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager