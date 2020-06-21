(للبيع)
|عجول بقرى سلالات نقيه أوزان 300 كجم وما فوق صافى لحم 70 % معدل تحويل 2ز25 كجم يوميا 01005413299
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد صالح
|التليفون:
|01005413299
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|العنوان:
|الهرم- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061179
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