عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)
|عاين بنفسك ع الطبيعة وعيش احلى جو فى السخنة وامتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات باقل مقدم وباطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045581
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