عايز مكتب في العاصمة بأقل التكاليف تعالي علي مول sixty

(للتقسيط)
|تعالي امتلك مكتب في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد والمكتب 146م تشطيب كامل بالتكييفات بجانب كل الخدمات الحكومية وبجانب اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق كلمنا علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062189
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