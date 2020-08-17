عايز مكتب جديد في مكان جديدة تعالي ع العاصمة الادارية

(للبيع)
|عايز تمتلك مكتب جديد في مكان جديد تعالي ع sixty mall بالعاصمة الادارية وخدلك مكتب بمساحة 48م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد في الحي المالي والحكومي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح في العاصمة اتصل دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في العاصمة او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065634
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