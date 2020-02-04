عايز مكتب اداري في مكان مميز؟تعالي العاصمة

(للبيع)
|تعالي امتلك في العاصمة الادارية وامتلك مكتبك الاداري في مكان مميز جدا في مول SIXTY ويميز موقعه انه امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية الكبرى والبنك المركز والبورصة المصرية وقريب من كثافة سكانية ومكتبك 47م تشطيب كامل بالتكييفات وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدوووون مقدم كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|137,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051584
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