عايز مكتب اداري في مكان مميز؟تعالي العاصمة

تعالي امتلك في العاصمة الادارية وامتلك مكتبك الاداري في مكان مميز جدا في مول SIXTY ويميز موقعه انه امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية الكبرى والبنك المركز والبورصة المصرية وقريب من كثافة سكانية ومكتبك 47م تشطيب كامل بالتكييفات وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدوووون مقدم كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة