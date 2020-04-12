عايز مصيف واستثمار ف نفس الوقت تعالي ع راس سدر

(للبيع)
|عايز مصيف ليك ولاولادك و ف نفس الوقت يكون استثمار طلبك عندنا دلوقتي امتلك شاليه في راس سدر وصيف واستثمر فيه براحتك طول السنة ومساحة الشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وملاعب رياضية وكيدز اريا ومحلات تجارية وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|82,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057732
79,000 جنيه
112,000 جنيه
203,000 جنيه
88,000 جنيه
167,000 جنيه
230,000 جنيه
68,000 جنيه
80,000 جنيه
112,000 جنيه
190,000 جنيه
159,000 جنيه
175,000 جنيه
56,000 جنيه
69,000 جنيه
183,000 جنيه