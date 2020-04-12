عايز مصيف واستثمار ف نفس الوقت تعالي ع راس سدر

عايز مصيف ليك ولاولادك و ف نفس الوقت يكون استثمار طلبك عندنا دلوقتي امتلك شاليه في راس سدر وصيف واستثمر فيه براحتك طول السنة ومساحة الشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وملاعب رياضية وكيدز اريا ومحلات تجارية وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر