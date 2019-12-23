عايز مصيف ليك و لاولادك ؟ تعالي امتلك في راس سدر

(للبيع)
|مصيفك عندنا في لاسيرينا باي راس سدر بأمتلاكك شاليه بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كيتر من الخدمات اللي هتحتاجها انت واولاك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046286
62,000 جنيه
202,000 جنيه
160,000 جنيه
200,000 جنيه
166,000 جنيه
170,000 جنيه
52,000 جنيه
191,000 جنيه
200,000 جنيه
180,000 جنيه
159,000 جنيه
64,000 جنيه
52,000 جنيه
63,000 جنيه
57,000 جنيه