عايز مصيف ليك و لاولادك ؟ تعالي امتلك في راس سدر

مصيفك عندنا في لاسيرينا باي راس سدر بأمتلاكك شاليه بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كيتر من الخدمات اللي هتحتاجها انت واولاك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994