عايز مشروع جديد في مكان استثمارى تعالي امتلك محل في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز مشروع جديد في مكان استثمارى تعالي امتلك محل في العاصمة - في القاهرة مصر

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عايز مشروع جديد يكون في مكان حيوي واستثمارى تعالي امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في sixty mall بحي المال والاعمال امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة ومحلك 58م بالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وبدون مقدم يلا كلمنا حالا علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 609,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2020
رقم الإعلان: 2063795
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