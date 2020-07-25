عايز مشروع جديد في مكان استثمارى تعالي امتلك محل في العاصمة

(للتقسيط)
|عايز مشروع جديد يكون في مكان حيوي واستثمارى تعالي امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في sixty mall بحي المال والاعمال امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة ومحلك 58م بالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وبدون مقدم يلا كلمنا حالا علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|609,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063795
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