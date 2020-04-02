عايز محل يبقي امتلك في العاصمة واستثمر براحتك

(للتقسيط)
|عايز تمتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة وتستثمر براحتك في اي وقت بأكبر عائد استثماري وبدون مقدم وبدون فوائد يبقي امتلك عندنا محلك 63م بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|860,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057363
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