عايز محل مناسب لكل المشاريع تعالي امتلك محل في العاصمة

عايز محل يناسب كل المشاريع تعالي امتلك محل في smart mall العاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال down town بجوار فندق الماسة وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد ومحلك 25م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب واعرف تفاصيل اكتر