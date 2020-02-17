عايز محل متاجر وتستثمر فيه م

(للبيع)
|عايز محل متاجر وتستثمر فيه محل 35م بعمارات الشركة الكوتية للبيع عداد 3فاز – مدخلين – سوبر لوكس – عداد مياه خاص – واجهة 30م (متاجر حاليا مخزن 3000) المطلوب 800الف ت/0224706712/01000413332/01092853277
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|01000413332
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عمارات الشركة الكوتية- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053118
3,000,000 جنيه
3,000,000 جنيه
306,000 جنيه
328,000 جنيه
1,000,000 جنيه
3,000,000 جنيه
500,000 جنيه
3,500,000 جنيه
195,000 جنيه
863,000 جنيه
1,300 جنيه
360,000 جنيه
805,000 جنيه
194,000 جنيه
306,000 جنيه