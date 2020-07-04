عايز محل في مكان مناسب وبأقل الاسعار تعالي امتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة افضل وانسب مكان للاستثمار في smart mall في مكانه المميز جدا في منطقة ال down town بجانب اكبر كثافة سكانية هائلة وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد والمحل 65م بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|312,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062194
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