عايز محل تجاري في مكان مميز تعالي علي مول sixty

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز محل تجاري في مكان مميز تعالي علي مول sixty - في القاهرة مصر

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دلوقتي محلك التجاري في مكانه المميز جدا في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty في الحي الحكومي ووسط اكبر كثافة سكانية والخدمات الحكومية وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة والمحل 62م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 847,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061552
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العنوان:

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القسم: 

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16/6/2020
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اضمن مستقبل اولادك وامتلك محل تجاري في العاصمة

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول - في القاهرة مصر

الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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14/6/2020
صورة الاعلان: اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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14/6/2020
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