عايز محل تجاري في مكان مميز تعالي علي مول sixty

(للبيع)
|دلوقتي محلك التجاري في مكانه المميز جدا في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty في الحي الحكومي ووسط اكبر كثافة سكانية والخدمات الحكومية وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة والمحل 62م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|847,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061552
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