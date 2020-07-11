عايز محل بدون مقدم تعالي امتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|محل بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارةالمالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وبالبنك المركزي والبورصة المصرية ومحلك 59م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|496,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062720
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