عايز عيادة في مكان جديد وسعرها مميز تعالي علي العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عايز تكبر عيادتك وتمتلك في مكان جديد تعالي امتلك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة وكمان عليها خصم 10% وبدون مقدم وبدون فوائد ومساحتها 66م تشطيب كامل بالتكييفات والعيادة امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية واكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة يلا متستناش كتير وكلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062082
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