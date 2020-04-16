عايز شقة وتقسط براحتك علي 6 سنين تعالي العاصمة الجديدة

عايز شقة بالتقسيط المريح علي 6 سنين تعالي العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue بأقل مقدم وبدون فوائد يلا امتلك شقتك دلوقتي بمساحة 172م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل خدمات الكمبوند من حمامات سباحة وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وامام جامعة انترناشيونال وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق عرض ابريل