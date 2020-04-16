عايز شقة وتقسط براحتك علي 6 سنين تعالي العاصمة الجديدة

(للبيع)
|عايز شقة بالتقسيط المريح علي 6 سنين تعالي العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue بأقل مقدم وبدون فوائد يلا امتلك شقتك دلوقتي بمساحة 172م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل خدمات الكمبوند من حمامات سباحة وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وامام جامعة انترناشيونال وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق عرض ابريل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|262,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058070
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