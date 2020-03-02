عايز شقة للبيع بموقع مميز فى 6اكتوبر

(للبيع)
|شقتك فى 6 اكتوبر قريبة من 3 فنادق عالمية ومستشفيات دوليه وكافيهات ومطاعم وclub house شقتك 159 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع مميز وسط كل خدماتك فى 6 اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054881
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