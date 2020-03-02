عايز شقة للبيع بموقع مميز فى 6اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز شقة للبيع بموقع مميز فى 6اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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شقتك فى 6 اكتوبر قريبة من 3 فنادق عالمية ومستشفيات دوليه وكافيهات ومطاعم وclub house شقتك 159 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع مميز وسط كل خدماتك فى 6 اكتوبر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 196,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054881
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2/3/2020
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28/2/2020
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28/2/2020
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25/2/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع فى حدائق اكتوبر بحرى على شارع رئيسى - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع فى حدائق اكتوبر بحرى على شارع رئيسى

(للبيع)

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25/2/2020
صورة الاعلان: فى Sun Capital هتعيش حياة الملوك وانت فى شقتك - في 6 أكتوبر مصر

فى Sun Capital هتعيش حياة الملوك وانت فى شقتك

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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24/2/2020
صورة الاعلان: بعيد عن الزحمة امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من مطار القاهرة الدولى امتلك شقتك فى صن كابيتال - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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24/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8 - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8 - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع 180 م دور ثالث سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8 ثاني نمرة من شارع سعودي مكو نة من 3 غرف 2 حم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة - في 6 أكتوبر مصر

بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة مساحة 270م عماره بحرى وعلى شارع رئيسى امام الخدمات .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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23/2/2020
صورة الاعلان: شقه 135م بحري دبل فيس - في 6 أكتوبر مصر

شقه 135م بحري دبل فيس

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه 135م بحري دبل فيس (علي شارع رئيسي/جاردن ومنطقة خدمات) بحدائق اكتوبر بمنطقة فيلات وإسكان فاخر ممي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

513,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: رووف للبيع فى حدائق اكتوبر منطقة الفيلات استلام فورى - في 6 أكتوبر مصر

رووف للبيع فى حدائق اكتوبر منطقة الفيلات استلام فورى

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

رووف للبيع فى حدائق اكتوبر منطقة الفيلات استلام فورى مساحة 270 م عمارة دبل فيس على شارع رئيسى امام .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

20/2/2020
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