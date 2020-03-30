عايز شقة قريبة من فندق الماسه تعالي Town Gate

(للبيع)
|ماتدورش كتير شقتك في كمبوند Town Gate قريبة من فندق الماسة وحي السفارات ومسجد الفتاح العليم شقتك 220م(3غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3حمام ) وكمان هتستمتع بخدمات ملهاش مثيل كل ده واكتر لأطول فترة سداد بدون اي فوائد يلا دلوقتي كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|193,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057037
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