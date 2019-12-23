عايز شقة جمب كل خدماتك ؟ تعالي امتلك في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز شقة جمب كل خدماتك ؟ تعالي امتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

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خدماتك كلها موجودة في العاصمة الادارية الجديدة جمب شقتك في green avenue من مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 166,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046275
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