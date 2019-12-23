عايز شقة جمب كل خدماتك ؟ تعالي امتلك في العاصمة

خدماتك كلها موجودة في العاصمة الادارية الجديدة جمب شقتك في green avenue من مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة