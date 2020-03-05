عايز شقة تمليك بسعر مناسب فى 6اكتوبر

شقتك بسعر مميز جدا فى 6 اكتوبر وقريب من مجموعة من الفنادق العالمية منها Intercontinental و Fairmont والمتحف المصرى الكبير ومول مصر وجامعة انترناشونال وبرؤية مميزة ع الاهرامات وابو الهول شقتك 148 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +2 حمام ) بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر بسعر مميز جدا