عايز شقة تمليك بسعر مناسب فى 6اكتوبر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز شقة تمليك بسعر مناسب فى 6اكتوبر - في الجيزة مصر

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شقتك بسعر مميز جدا فى 6 اكتوبر وقريب من مجموعة من الفنادق العالمية منها Intercontinental و Fairmont والمتحف المصرى الكبير ومول مصر وجامعة انترناشونال وبرؤية مميزة ع الاهرامات وابو الهول شقتك 148 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +2 حمام ) بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر بسعر مميز جدا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 198,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055195
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1/3/2020
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1/3/2020
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28/2/2020
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28/2/2020
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28/2/2020
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26/2/2020
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