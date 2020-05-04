عايز شاليه متشطب ومفروش ليك ولعيلتك تعالي علي لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|دلوقتي في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اجمل فيو لنهر النيل والمعالم الحضارية وبرج القاهرة وهتستمتع بأجمل الخدمات اللي القرية بتقدمهالك من حمامات سباحة ومول تجاري واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 عشان تعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|113,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058843
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