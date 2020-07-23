عايز حياتك تبقي احلي تعالي اسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)
|عايز حياتك تبقي احسن تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في كمبوند zavani بجوار حي السفارات مباشرة وبالقرب من النهر الاخضر وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) جمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وحمامات سباحة وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063690
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