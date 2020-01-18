عايز حياة هادية من غير تفكير امتلك بالعاصمة

عايز حياة هادية ومن غير ازعاج ولا دوشة امتلك بالعاصمة الادارة الجديدة واستمتع بالاسترخاء والهدوء و وسط حراسة وامن 24 ساعة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وخدماتك جمب شقتك نادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومول تجاري وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ولتفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994