عايز حياة هادية من غير تفكير امتلك بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز حياة هادية من غير تفكير امتلك بالعاصمة - في القاهرة مصر

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عايز حياة هادية ومن غير ازعاج ولا دوشة امتلك بالعاصمة الادارة الجديدة واستمتع بالاسترخاء والهدوء و وسط حراسة وامن 24 ساعة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وخدماتك جمب شقتك نادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومول تجاري وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ولتفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 231,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049517
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17/1/2020
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17/1/2020
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القسم: 

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17/1/2020
صورة الاعلان: حقق حلمك وحلم اسرتك وامتلك شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

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القسم: 

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17/1/2020
صورة الاعلان: بالقرب من ديزني لاند امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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17/1/2020
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امتلك شقتك وسط مساحات كبيرة من اللاند سكيب في العاصمة

(للتقسيط)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بخصم 6% - في القاهرة مصر

دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بخصم 6%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بخصم 6% هتقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وع بعد دقائق من مطار العاصمة ومدارس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

15/1/2020
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فى Town Gateهتمتلك شقة بجاردن قريبة من خدماتك

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العنوان:

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القسم: 

276,000 جنيه

15/1/2020
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