عايز حياة هادية من غير تفكير امتلك بالعاصمة

(للتقسيط)
|عايز حياة هادية ومن غير ازعاج ولا دوشة امتلك بالعاصمة الادارة الجديدة واستمتع بالاسترخاء والهدوء و وسط حراسة وامن 24 ساعة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وخدماتك جمب شقتك نادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومول تجاري وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ولتفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049517
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