عايز تكون قريب من مسجد الفتاح العليم تعالى امتلك فى تاون جيت

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صورة الاعلان: عايز تكون قريب من مسجد الفتاح العليم تعالى امتلك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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خليك قريب من مسجد الفتاح العليم وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت وسط امن وحراسة 24 ساعة واجمل المناظر الطبيعية وكريستال لاجون شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 187,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063600
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امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

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22/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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22/7/2020
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تختلف المساحات الموجودة للشقق السكنية في كمبوند إلا أنها تبدا من مساحة 86 متر وتصل إلى 200 متر للشقق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/7/2020
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بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

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- في القاهرة مصر

لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراي احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير للحجز والا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/7/2020
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عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن في مكان بعيد عن الزحمة وتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة تعالي امتلك شقة في العاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب - في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وبمقدم بسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو مستقبل اولادك مهم عندك تعالي دلوقتي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش اولادك في رقي بدون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحده بافضل موقع في التجمع الخامس بكموبند تاج سيتي مبني علي مساحه 3.5 مليون متر مربع و ده بيحاف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى اهدى اماكن العاصمة الادارية عيش الاسترخاء واستمتع باجمل منظر للمساحات الخضراء وكريستال لاجون قريب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

20/7/2020
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