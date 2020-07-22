عايز تكون قريب من مسجد الفتاح العليم تعالى امتلك فى تاون جيت

(للبيع)
|خليك قريب من مسجد الفتاح العليم وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت وسط امن وحراسة 24 ساعة واجمل المناظر الطبيعية وكريستال لاجون شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063600
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