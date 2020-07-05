عايز تكبر استثمارك وتستثمر في مكان جديد تعالي امتلك محل بالعاصمة

(للتقسيط)
|تعالي احجز محلك بالعاصمة الادارية الجديدة واحصل علي خصم 15% لفترة محدودة جدا في smart mall وسط اكبر كثافة سكانية موجودة بالعاصمة بجانب المحطة المركزية للمونوريل وبجانب حي المال والاعمال والشركات الكبرى والمحل 25م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|85,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062283
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