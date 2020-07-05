عايز تكبر استثمارك وتستثمر في مكان جديد تعالي امتلك محل بالعاصمة

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعالي احجز محلك بالعاصمة الادارية الجديدة واحصل علي خصم 15% لفترة محدودة جدا في smart mall وسط اكبر كثافة سكانية موجودة بالعاصمة بجانب المحطة المركزية للمونوريل وبجانب حي المال والاعمال والشركات الكبرى والمحل 25م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 85,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062283
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عايز تستثمر في العاصمة الادارية تعالي امتلك في مول sixty - في القاهرة مصر

عايز تستثمر في العاصمة الادارية تعالي امتلك في مول sixty

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تمتلك محل وتستثمر في العاصمة الادارية الجديدة تعالي امتلك في مول sixty في الحي المالي والحكومي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

609,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي احجز محلك في smart mall واستمتع بخصم 25% وادفع اول قسط بعد الاستلام واستمتع بأحلي استثمار في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: خدلك محل بالعاصمة الادارية واستفيد بالخصم لفترة محدودة جدا - في القاهرة مصر

خدلك محل بالعاصمة الادارية واستفيد بالخصم لفترة محدودة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في اميز مول بمنطقة ال down town علي بعد دقائق من النهر الاخضر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الادارية بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

محل للبيع في العاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

860,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير محلك في العاصمة بخصم كبير - في القاهرة مصر

من غير تفكير محلك في العاصمة بخصم كبير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من غير تفكير كتير امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بخصم كبييير وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: عايز محل في مكان مناسب وبأقل الاسعار تعالي امتلك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز محل في مكان مناسب وبأقل الاسعار تعالي امتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة افضل وانسب مكان للاستثمار في smart mall في مكانه المميز .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

4/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: تعالي امتلك محل في العاصمة الجديدة واستفيد بخصم 25% - في القاهرة مصر

تعالي امتلك محل في العاصمة الجديدة واستفيد بخصم 25%

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استفيد بالخصم الكبير وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بالقرب من الحي الدبلوماسي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

360,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: عشان انت مميز واستثمارك مهم محلك في العاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

عشان انت مميز واستثمارك مهم محلك في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عشان انت مميز واستثمارك اهم حاجة عندك جبنالك محل في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty في الحي ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

847,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: عايز عيادة في مكان جديد وسعرها مميز تعالي علي العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز عيادة في مكان جديد وسعرها مميز تعالي علي العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تكبر عيادتك وتمتلك في مكان جديد تعالي امتلك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة وكمان عليها خصم 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

231,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: في smart mall هتحقق حلمك وهتمتلك محل في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

في smart mall هتحقق حلمك وهتمتلك محل في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

في smart mall امتلك محل واستثمر براحتك وحقق حلمك في العاصمة الادارية الجديدة وكمان هتستفيد بخصم 15% .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: الحق مكانك في ارقي مول تجاري العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق مكانك في ارقي مول تجاري العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الحق مكانك في ارقي مول تجاري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وامتلك محل 40م تشطيب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: استفيد بخصم 25% وامتلك محل في مول smart بالعاصمة - في القاهرة مصر

استفيد بخصم 25% وامتلك محل في مول smart بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استفيد بالخصم الكبير 25% وادفع اول قسط بعد الاستلام وامتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة 25م تشطي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: امتلك محل فى اول مول تجارى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محل فى اول مول تجارى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل فى لافييت مول اول مول تجارى فى العاصمة الادارية امام بوابات فندق الماسة وقريب من المحطة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك واستلم فايدتك لحد الاستلام فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك واستلم فايدتك لحد الاستلام فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استلم فايدتك لحد الاستلام وامتلك محلك بالعاصمة الادارية قريب من الحى الحكومى وقريب من منطقتي R7 &R 8.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

247,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: عايز تزود فرصتك فى الاستثمار تعالى بيراميدز مول - في القاهرة مصر

عايز تزود فرصتك فى الاستثمار تعالى بيراميدز مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

زود فرصتك فى الاستثمار وامتلك محلك فى بيراميدز مول بموقع مميز جدا فى العاصمةالادارية امام فندق الما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

1/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager