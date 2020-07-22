عايز تفتح فرع جديد لشركتك تعالي امتلك مكتب بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك مكتب جديد في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall وكبر شركتك في اميز مكان في العاصمة بالحي الحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام مدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة ومكتبك 39م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد يلا متستناش كتير وكلمنا علي طول علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063688
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