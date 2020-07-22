عايز تفتح فرع جديد لشركتك تعالي امتلك مكتب بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز تفتح فرع جديد لشركتك تعالي امتلك مكتب بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك مكتب جديد في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall وكبر شركتك في اميز مكان في العاصمة بالحي الحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام مدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة ومكتبك 39م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد يلا متستناش كتير وكلمنا علي طول علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 187,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063688
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1/7/2020
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27/6/2020
صورة الاعلان: في الحي المالي والحكومي امتلك مكتبك في العاصمة وكبر شركتك - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

في الحي المالي والحكومي امتلك مكتبك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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25/6/2020
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العنوان:

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23/6/2020
صورة الاعلان: اخيرا لقيت مكان محلك اللي بتحلم بيه في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اخيرا لقيت مكان محلك اللي بتحلم بيه في العاصمة الادارية

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العنوان:

القاهرة - مصر
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23/6/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون فوائد - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون فوائد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم ومكتبك 61م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

231,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة بدون فوائد - في القاهرة مصر

انتهز الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة بدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتهر الفرصة وامتلك مكتب في العاصمة الادارية الجديدة وكبر شركتك في مول sixty امام وزارة المالية مباش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

690,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty علي اجمل لاند سكيب بالحي المالي امام وزارة المالية مباش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

17/6/2020
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