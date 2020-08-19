عايز تفتح عيادة في العاصمة الجديدة تعالي ع sixty mall

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065427
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