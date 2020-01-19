عايز تغير حياتك للأحسن امتلك شقة في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة وغير حياتك للأحسن وعيش وسط الخدمات من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي زكيدز اريا وجيم وسبا وكل ده وسط امن وحراسة علي مدار 24 ساعة وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شقتك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049647
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