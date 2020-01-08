عايز تعيش وسط المساحات الخضرا امتلك في green avenue

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش وسط المساحات الخضرا في green avenue اكبر وارقي كمبوند بالعاصمة واستمتع بكل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 185م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048098
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