عايز تعيش مرتاح البال تعالي امتلك في zavani بالعاصمة الادارية

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صورة الاعلان: عايز تعيش مرتاح البال تعالي امتلك في zavani بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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تعالي امتلك شقتك في zavani بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش مرتاح البال وسط امن وحراسة 24 ساعة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) جمب كل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2020
رقم الإعلان: 2062717
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11/5/2020
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