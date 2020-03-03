عايز تعيش مبسوط تعالى بالم بيتش السخنة

(للتقسيط)
|عيش مبسوط وسط اجمل الخدمات وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م ( 2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مبسوط مع عيلتك واستمتع بافضل الخدمات فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055018
200,000 جنيه
(للبيع)- في العين السخنة مصر
100,000 جنيه
150,000 جنيه
365,000 جنيه
174,000 جنيه
1,000,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
120,000 جنيه
180,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه