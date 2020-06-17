عايز تعيش في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك في zavani بالعاصمة

(للتقسيط)
|عايز تعيش في هدوء واسترخاء امتلك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط المساحات الخضرا بمختلف انواع الاشجار والزهور وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وجيم وجاكوزي وسبا وتراك للدراجات وبحيرات صناعية وجراجات تحت الارض وخدمات تانية كتير والشقة 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060960
220,000 جنيه
237,000 جنيه
180,000 جنيه
175,000 جنيه
218,000 جنيه
202,000 جنيه
208,000 جنيه
302,000 جنيه
650,000 جنيه
164,000 جنيه
184,000 جنيه
194,000 جنيه
337,000 جنيه
178,000 جنيه
183,000 جنيه