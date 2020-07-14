عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة - في القاهرة مصر

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عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال R7 وجمب كل خدماتك مطاعم وكافيهات ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا الحق الفرصة واتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 173,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062949
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14/7/2020
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14/7/2020
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13/7/2020
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12/7/2020
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12/7/2020
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العنوان:

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القسم: 

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12/7/2020
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العنوان:

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11/7/2020
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11/7/2020
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11/7/2020
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