عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة

(للبيع)
|عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال R7 وجمب كل خدماتك مطاعم وكافيهات ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا الحق الفرصة واتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|173,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062949
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