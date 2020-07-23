عايز تعيش في مكان جديد وتصحي كل يوم علي اجمل فيو تعالي العاصمة

عايز تسكن في مكان جديد وبعيد عن الزحمة تعالي امتلك شقة في zavani العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وكل خدماتك جمب شقتك مول تجارى وحمامات سباحة وتراك للدراجات وخدمات غيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعت علي الواتساب