عايز تعيش في مكان جديد وتصحي كل يوم علي اجمل فيو تعالي العاصمة

(للبيع)
|عايز تسكن في مكان جديد وبعيد عن الزحمة تعالي امتلك شقة في zavani العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وكل خدماتك جمب شقتك مول تجارى وحمامات سباحة وتراك للدراجات وخدمات غيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعت علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063695
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