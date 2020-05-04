عايز تعيش في العاصمة وسط الهدوء واللاند سكيب

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|تعالي امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وسط الهدوء والطبيعة المبهرة واللاند سكيب الرائع وقريب من جامع الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية والمدينة الطبية ومساحة شقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وامن وحراسة 24 ساعة وجراجات تحت الارض وتراك للدرجات وخدمات غيرهم كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058851
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