عايز تعيش زى الملوك تعالى امتلك دوبلكس فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|عيش زى الملوك وامتلك دوبلكس بحديقة فى بالم بيتش السخنة 170 م (4 غرف +ريسبشن +3حمام +مطبخ امريكان ) وسط كل الخدمات كافيهات وحمامات سباحة واكوا بارك وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش زى الملوك فى بالم بيتش السخنة(
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|365,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054883
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