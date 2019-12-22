عايز تعيش الخصوصية والهدوء امتلك شقتك بروف فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش الهدوء والخصوصية وامتلك شقتك بروف 100م على اجمل view للبحيرات الصناعية وحمامات السباحة شقتك245 م ( 3 غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ +2 تراس +غرفة ملابس ) بالقرب من منطقة المولات وملاهى وحى السفارات والمستشفيات كل ده بالتقسيط المريح وبانظمة سداد مختلفة يلا كلمنا دلوقتى على 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045997
1,500,000 جنيه
201,000 جنيه
1,500,000 جنيه
1,500,000 جنيه
187,000 جنيه
204,000 جنيه
165,000 جنيه
175,000 جنيه
185,000 جنيه
216,000 جنيه
200,000 جنيه
162,000 جنيه
182,000 جنيه
193,000 جنيه
223,000 جنيه