عايز تعيش الخصوصية والهدوء امتلك شقتك بروف فى العاصمة الادارية

عيش الهدوء والخصوصية وامتلك شقتك بروف 100م على اجمل view للبحيرات الصناعية وحمامات السباحة شقتك245 م ( 3 غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ +2 تراس +غرفة ملابس ) بالقرب من منطقة المولات وملاهى وحى السفارات والمستشفيات كل ده بالتقسيط المريح وبانظمة سداد مختلفة يلا كلمنا دلوقتى على 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة