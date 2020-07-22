عايز تطمن علي اولادك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية

(للبيع)
|عايز تطمن علي اولادك وتعيشوا وسط امن وحراسة 24 ساعة تعالي امتلك شقة في zavani بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في هدوء بعيد عن الزحمة وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل خدماتك جمبك حمامات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وغيرهم كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتس واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063578
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