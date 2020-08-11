عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك في العاصمة

(للتقسيط)
|عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأكبر عائد في مكان مميز جدا ف منطقة ال R7 في كمبوند zavani والشقة 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير هتعرفها بأتصالك ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|104,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064832
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