عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك في العاصمة

عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأكبر عائد في مكان مميز جدا ف منطقة ال R7 في كمبوند zavani والشقة 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير هتعرفها بأتصالك ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب