عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك

تعالي صيف في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف مع اصحابك وعيلتك علي احلي بحر وشوف اجمل فيو وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بأقل مقدم وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعتلنا ع الواتساب