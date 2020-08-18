عايز تصيف في العين السخنة ومش عارف تعمل ايه؟؟

(للتقسيط)
|عايز تصيف في العين السخنة ومش لاقي حاجة تناسبك تعالي عندنا امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي اللاند سكيب والكريستال لاجون والشاليه 60م تشطيب سوبر لوكس مفروش بمقدم بسيط وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وتراك للدارجات وخدمات تانية كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065413
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