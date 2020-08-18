عايز تصيف في العين السخنة ومش عارف تعمل ايه؟؟

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز تصيف في العين السخنة ومش عارف تعمل ايه؟؟ - في السويس مصر

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عايز تصيف في العين السخنة ومش لاقي حاجة تناسبك تعالي عندنا امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي اللاند سكيب والكريستال لاجون والشاليه 60م تشطيب سوبر لوكس مفروش بمقدم بسيط وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وتراك للدارجات وخدمات تانية كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 141,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065413
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بالتقسيط ع 6 سنين امتلك شاليه فى السخنة

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18/8/2020
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امتلك شاليهك وسط الجمال فى السخنة

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18/8/2020
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17/8/2020
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16/8/2020
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(للبيع)

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16/8/2020
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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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8/8/2020
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صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شاليهك بالفرش فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

باقل مقدم امتلك شاليهك بالفرش فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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8/8/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالفرش و قريب من البحر فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بالفرش و قريب من البحر فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع 65 م والفرش هدية فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع 65 م والفرش هدية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه بالفرش وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل مطاعم وكافيهات وحمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة - في السويس مصر

تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بمشاهدة الحضارة الفرعونية جمب شاليه وكمان هتشوف كل يوم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

احلى الاوقات هتقضيها مع عيلتك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بكل دقيقة من وقتك مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة واستمتع بافضل خدمات كافيهات ومطاعم وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك - في السويس مصر

عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

تعالي صيف في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف مع اصحابك وعيلتك علي احلي بحر وشوف اجمل فيو وشاليهك 75م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال - في السويس مصر

شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه برووف وريح بالك وصيف براحتك طول ايام السنة صيف او شتا والشاليه 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

28/7/2020
صورة الاعلان: مصيفك ف السخنة ع بعد 90 دقيقة من بيتك ومش هتشيل هم الفرش - في السويس مصر

مصيفك ف السخنة ع بعد 90 دقيقة من بيتك ومش هتشيل هم الفرش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك ف لاسيرينا السخنة ومتشيلش هم الفرش وتعالي امتلك الشاليه مفروش جاهز وع بعد 90 دقيقة من بيتك وه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

121,000 جنيه

27/7/2020
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