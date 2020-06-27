عايز تصحي علي احلي فيو وتكمل يومك مبسوط امتلك بالعاصمة

(للبيع)
|عايز تصحي كل يوم علي اجمل فيو وسط اللاند سكيب والاشجار والزهور بأنواعها المختلفة امتلك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وجراجات تحت الارض وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061661
150,000 جنيه
170,000 جنيه
169,000 جنيه
175,000 جنيه
288,000 جنيه
191,000 جنيه
294,000 جنيه
164,000 جنيه
184,000 جنيه
5,300 جنيه
5,000 جنيه
اتصل
183,000 جنيه
203,000 جنيه
302,000 جنيه