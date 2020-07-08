عايز تشتري محل في مكان جديد تعالي امتلك في sixty mall بالعاصمة

(للبيع)
|عايز تشتري محل جديد في مكان مختلف تعالي امتلك محل في العاصمة الادراية الجديدة في sixty mall ومساحة المحل87م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح والمحل بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|823,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062523
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