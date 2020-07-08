عايز تشتري محل في مكان جديد تعالي امتلك في sixty mall بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز تشتري محل في مكان جديد تعالي امتلك في sixty mall بالعاصمة - في القاهرة مصر

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عايز تشتري محل جديد في مكان مختلف تعالي امتلك محل في العاصمة الادراية الجديدة في sixty mall ومساحة المحل87م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح والمحل بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 823,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062523
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