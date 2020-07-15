عايز تشترى ارض G+4 شقق فندقية للاستثمار فى سيح شعيب1 جبل على هيلز موقع مميز

(للبيع)
|اتصل بابومعاذ0524297621 للبيع ارض تجارية فى سيح شعيب 1 منطقة جبل على هيلز موقع مميز تصريح شقق فندقية المساحة 14444قدم مربع = 1341,88 متر مربع السعر 6300000درهم ALJADWAL REALESTATE PERMIT0308788076 Call Abu Moad 0524297621 For sale commercial land in Saih Shuaib 1,Jebel Ali Hills special location HOTEL APARTMENTS Area :- 14444 square feet = 1,341.88 Square Meters Price 6300000 AED ALJADWAL REAL ESTATE PERMIT 0308788076
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|- جبل على
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,300,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063005
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