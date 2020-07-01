عايز تسكن في مكان مميز بعيد عن الزحمة تعالي العاصمة الادارية

عايز تسكن في العاصمة الادارية الجديدة وفي مكان مميز جدا بكمبوند zavani وبعيد عن الزحمة وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون مقدم وكل الخدمات جمب شقتك نادى رياضي ومول تجاري وجراجات تحت الارض وخدمات غيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف باقي الخدمات