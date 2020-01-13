عايز تسكن فى العاصمة الادارية مكانك عندنا فىTown Gate

(للبيع)
|عايز تسكن فى العاصمة الادارية تعالى وامتلك شقتك 150 م تشطيب اكسترا لوكس (3غرف +2 حمام +ريسبشن +مطبخ ) فىTown Gate بالقرب من حى السفارات ومطار العاصمة بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شقتك الان فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048862
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