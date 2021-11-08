(للتقسيط)
|عايز تسكن فوري وبالتقسيط شقق للبيع في حسن المامون ادفع 50% والباقي علي سنتين والاستلام فوري 190م 3غرف و3ريسبشن و2حمام ومطبخ نص تشطيب للتواصل ت/01000413332/01000109720
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000109722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|حسن المامون- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110665
380,000 جنيه
700,000 جنيه
4,200 جنيه
318,000 جنيه
343,000 جنيه
344,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
7,750 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
1,500,000 جنيه
4,500 جنيه
2,150,000 جنيه
60,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
20,000 جنيه
332,000 جنيه