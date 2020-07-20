عايز تسكن بعيد عن الزحمة تعالي امتلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عايز تسكن في مكان بعيد عن الزحمة وتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) وهستمتع بحمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 او كلمنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063418
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