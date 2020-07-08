عايز تستقر وتسكن في مكان هادي تعالي امتلك بالعاصمة الادارية

عايز تستقر وتسكن في مكان هادي بعيد عن زحمة القاهرة تعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani والشقة 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وخدمات تانية كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وعيش في العاصمة