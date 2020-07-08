عايز تستقر وتسكن في مكان هادي تعالي امتلك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عايز تستقر وتسكن في مكان هادي بعيد عن زحمة القاهرة تعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani والشقة 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وخدمات تانية كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وعيش في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062530
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