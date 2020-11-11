عايز تسترخي وتهدي اعصابك تعالي عندنا في بلوبلو

(للتقسيط)
|شاليهك بروف واسع للحفلات (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن+تراس)وتشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وتمتع بجميع الخدمات داخل القرية فندق ومول وخدامات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي01013937774و اعرف باقي التفاصيل او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072039
112,000 جنيه
112,000 جنيه
311,000 جنيه
297,000 جنيه
311,000 جنيه
297,000 جنيه
115,000 جنيه
62,000 جنيه
62,000 جنيه
115,000 جنيه
315,000 جنيه
335,000 جنيه
اتصل
529,000 جنيه
307,000 جنيه